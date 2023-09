POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf der Werftstraße in Wilhelmshaven

Varel (ots) - Am heutigen Morgen wurde der Polizei in Varel ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet. Ein Bürger teilte mit, dass er seinen PKW, ein Ford Kuga, am 13. September 2023, gegen 19:30 Uhr in der Hofeinfahrt seines Wohnhauses abstellte und diesen in der Früh nicht wieder auffinden konnte. Nach den Angaben des Geschädigten hatte er das Fahrzeug am Vorabend in der Hofeinfahrt im Astrid-Lindgren-Ring abgestellt, nachdem ...

