POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und LKW auf der B210 in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - In der Zeit zwischen 03:45 Uhr und 04:00 Uhr am 13. September 2023 ereignete sich ein Einbruch in ein Apartment eines Altenwohnstifts in Wilhelmshaven. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine unbekannte männliche Person mutmaßlich über den im Erdgeschoss befindlichen Balkon in das Apartment gelangte und verschiedene ...

