Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Altenwohnstift - Geldkassette und Bankkarte entwendet

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit zwischen 03:45 Uhr und 04:00 Uhr am 13. September 2023 ereignete sich ein Einbruch in ein Apartment eines Altenwohnstifts in Wilhelmshaven. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine unbekannte männliche Person mutmaßlich über den im Erdgeschoss befindlichen Balkon in das Apartment gelangte und verschiedene Gegenstände entwendete, darunter eine Geldkassette Bargeld sowie die Bankkarte der Geschädigten.

Die Polizei ruft Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, dazu auf, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell