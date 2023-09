Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und einer Leichtverletzten Person

Wangerland (ots)

Am 12. September 2023, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich in Wangerland, L 808, Wegshörne, ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem vier Personen betroffen waren, darunter drei Schwerverletzte und eine leichtverletzte Person.

Nach den vorliegenden Informationen befuhr eine 38-jährige Pkw-Führerin die L 808 aus Richtung Eggelingen kommend und wollte an der Kreuzung Wegshörne nach links auf die L 808 in Richtung Caroliensiel abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Kleintransporter, der mit drei Personen besetzt war. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Kleintransporter von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand.

Der Verkehrsunfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, und die L 808 musste über mehrere Stunden hinweg gesperrt werden, um Rettungs- und Bergungsarbeiten durchzuführen.

Die beteiligten Personen wurden nach dem Unfall in umliegende Krankenhäuser gebracht, wobei drei von ihnen schwere Verletzungen erlitten, während eine Person glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

