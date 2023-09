Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.09.2023 zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfsburgstraße ein. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell