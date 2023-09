POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Dirmstein (ots) - Am 03.09.2023 gegen 03:40 Uhr befuhr ein Mercedes Benz die Hauptstraße in Dirmstein und sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort. Er hielt schließlich in der Raiffeisenstraße an und wurde kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde als Beschuldigter ...

