Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Dirmstein (ots)

Am 03.09.2023 gegen 03:40 Uhr befuhr ein Mercedes Benz die Hauptstraße in Dirmstein und sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort. Er hielt schließlich in der Raiffeisenstraße an und wurde kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt.

Im Laufe der fortgeführten Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten und Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille an und ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und durch den Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell