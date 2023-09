Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Hettenleidelheim (ots)

Am Sonntag den 03.09.2023 gegen 00:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Altleiniger Straße in Hettenleidelheim einen 21-jährigen Fahrzeugführer aus Grünstadt. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR, 1 Monat Fahrverbot sowie eine Eintragung von 2 Punkten im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell