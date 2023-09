Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Biker-Kontrollen rund um Neustadt/Weinstraße und den Kreis Bad Dürkheim

Neustadt/Weinstraße / DÜW (ots)

Auch heute am Samstag-Nachmittag wurden im Dienstgebiet der Polizeidirektion Neustadt entlang der beliebten Motorradstrecken Verkehrskontrollen durchgeführt. Die 4-köpfige Delegation des Motorrad-Kontrolltrupps richtete hierbei das Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der Motorräder sowie auf technische Veränderungen, beriet jedoch im Rahmen der Kontrolle auch beispielsweise zum Thema "sichere Motorradbekleidung". Bei gutem "Biker-Wetter" konnten insgesamt 48 Motorräder kontrolliert werden. Bei knapp der Hälfte gab es Beanstandungen und in Folge eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige, meist in Verbindung mit einem Mängelbericht oder einer Kontrollaufforderung. Bei 2 Motorrädern wurden Umbauten, bzw. technische Veränderungen festgestellt, durch welche die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen ist. Die PD Neustadt teilt mit, dass es bis zum Ende der Motorradsaison und insbesondere an den Wochenenden auch weitere Schwerpunktkontrollen an wechselnden Örtlichkeiten geben wird.

