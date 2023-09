Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Lagerhalle

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2023 brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Talstraße ein. Hierbei schlugen die Täter in einem frei zugänglichen Bereich der Halle ein Loch in eine Zimmerwand um in den angrenzenden Lagerraum zu gelangen. Entwendet wurde hier jedoch nichts. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

