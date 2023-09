Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrszeichen besprüht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.08.2023 wird hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass Unbekannte das "70er-Schild" in der Mittelhambacher Straße mit weißer Farbe besprüht haben, sodass das Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 230EUR. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell