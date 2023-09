Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Tatort und Geschädigten

Grünstadt (ots)

Am 01.09.2023 um 13:30 Uhr erschien ein 49-jähriger Mann aus Kleinkarlbach auf der Polizeiinspektion Grünstadt. Der Mann vermutete, dass er möglicherweise einen Verkehrsunfall verursacht haben könnte, da er einen Schaden an seiner Frontstoßstange rechts bemerkte.

Er wäre im Kaufland Grünstadt, im Globus Grünstadt und im Krankenhaus Frankenthal gewesen, wo sich der Verkehrsunfall ereignet haben könnte. Da er auf diesen Parkplatzen jeweils immer vorwärts einparkte und ihm kein Fahrzeug gegenüberstand, gehe er davon aus, den Unfall selbst verursacht zu haben. Er wurde von keinem Zeugen oder Geschädigten auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht.

Sollte sich Jemand an den genannten Örtlichkeiten aufgehalten und einen korrespondierenden Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt haben, so wird dieser gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

