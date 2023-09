Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflüchtiger ohne Führerschein unterwegs

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 01.09.2023 kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, woraufhin der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle flüchtete. Ca. eine Stunde nach dem Unfall kehrte der Unfallverursacher jedoch mit seiner Mutter an die Unfallstelle zurück, was durch Zeugen beobachtet wurde. Diese informierten die Polizei, sodass der 17-jährige Unfallfahrer einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme räumte der junge Mann schließlich ein, dass er mit dem Fahrzeug seines Bruders eine Spritztour machen wollte und keinen Führerschein besitze. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 17000EUR.

