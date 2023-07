Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Sachbeschädigungen an Pkw - Taten geklärt

Linz am Rhein (ots)

Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum ab Montagmorgen zu zahlreichen Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in den Straße Im Nommental und Am Hammer. Insgesamt wurden der Polizeiinspektion in Linz 14 Vorfälle bekannt. Nach sofort eingeleiteten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten die Taten geklärt werden. Nach einem entscheidenden Hinweis eines Geschädigten, der ein Kind bei der Tatausführung beobachtet hatte, gelang es der Polizei, das Kind durch operative und ermittlungstaktische Maßnahmen zu identifizieren. Es handelte sich um einen 9-jährigen Jungen aus Linz, der sich geständig zeigte.

