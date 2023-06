Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Contwig (ots)

Am Schwimmbad; Zeit: 02.06.2023, 20:00 Uhr

Ein 74jähriger Fahrzeugführer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Rahmen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,29 mg/l, was einem Wert von etwa 0,58 Promille entspricht. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde bis zur Nüchternheit präventiv sichergestellt. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell