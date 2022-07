POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.07.2022

Goslar (ots) - Goslar - Einbruch in Tierarztpraxis Am 29.06.2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Glockengießerstraße ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten neben anderen Wertgegenständen auch Medikamente, die in der Veterinärmedizin u.a. zum Einschläfern von ...

mehr