Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer und E-Soccer-Diebe auf der Kirmes/ Garagenbrand/ Mann schmeißt Schilder um/ Einbruch/ Fahrerin unter Drogen und ohne Führerschein/ Rezeptfälscher leistet Widerstand

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer haben am Sonntag auf der Kirmes randaliert. Security-Mitarbeiter sprachen die beiden Männer (25 und 27, gemeldet in Lüdenscheid) wegen ihres aggressiven Verhaltens an, worauf sie von den Männern weggeschubst und bedroht wurden. Die Mitarbeiter überwältigten sie und fixierten sie bis zum Eintreffen der Polizei. Zwei Security-Mitarbeiter wurden verletzt, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei erteilte Platzverweise, dem die Männer folgten, und schrieben Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der 27-jährige, leicht verletzte Kirmes-Besucher stellte die Lage anders dar und beschuldigt einen 21-jährigen Security-Mitarbeiter der Körperverletzung.

In der Nacht zum Sonntag wurden an der Hohen Steinert zwei E-Scooter gestohlen. Sie waren an einem Wohnwagen eines Schaustellers befestigt. Es handelt sich um schwarze E-Scooter der Marke Ninebot.

Am Freitag gegen 15.35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand Am Neuen Haus gerufen. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr ein weiteres Feuer in der 1. Etage des leerstehenden Gebäudekomplexes.

Eine Polizeistreife beobachtete am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Mann auf der Knapper Straße, der Baustellenverkehrsschilder umschmiss. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann war nicht in der Lage, seinen Ausweis aus der Geldbörse zu nehmen. Als ihm die Beamten helfen wollten, sperrte er sich. Die Beamten überwältigten ihn. Der 30-jährige Lüdenscheider wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung und zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Freitag zwischen 1 und 8.30 Uhr wurde in der Jockuschstraße in eine Eisdiele eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Kellerschacht und gelangten so in das Gebäude, wo sie eine Geldbörse an sich nahmen. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Sonntag bemerkte der Inhaber einer Garage an der Obertinsberger Straße, dass ihm Unbekannte einen Karton mit CD, einen Schneeschieber und einen Korb mit Modellautos gestohlen haben. Der Tatzeitpunkt könnte bereits einige Wochen zurückliegen.

Die Polizei stoppte am Freitagnachmittag Im Wiesental eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Lüdenscheid. Wie sich herausstellte, hatte sie Amphetamine konsumiert und führte weitere synthetische Drogen mit sich. Sie besitzt keine Fahrerlaubnis und wurde nicht zum ersten Male am Steuer eines Fahrzeugs angetroffen. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine weitere Anzeige wurde gefertigt gegen den Halter des Pkw wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein 17-jähriger Schalksmühler versuchte am Freitagnachmittag in einer Apotheke in der Innenstadt, ein gefälschtes Rezept einzulösen. Die Mitarbeiter erkannten die Fälschung und informierten die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, versuchte der junge Mann zu flüchten. Dabei stieß er einen Beamten weg. Die Polizeibeamten überwältigten den lauthals schreienden Jugendlichen. Da der junge Mann keine Angaben zu seiner Person machte, wurde er zur Feststellung seiner Identität mitgenommen zu Wache. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten Cannabis, eine große Zahl an Tabletten und diverse weitere gefälschte Rezepte. Weil der offenbar ebenfalls unter Drogeneinfluss stehende junge Mann über Schmerzen klagte, holte die Polizei den Rettungsdienst hinzu. Er wurde später im Auftrag eines Erziehungsberechtigten abgeholt. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Polizei schrieb gegen den jungen Schalksmühler Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des illegalen Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell