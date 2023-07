Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses

Wissen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.07.2023, um 07:27 Uhr ereignete sich in Wissen ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Bus fuhr auf der B 62 aus der Innenstadt kommend und wollte in Höhe der Feuerwehr von Wissen nach rechts in Richtung der Schulen abbiegen. Dazu musste der Bus nach links Ausholen, um die Kurve passieren zu können. Beim Rechtsabbiegen wurde der Bus von einem Pkw rechts überholt. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand hoher Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Im Einsatz befanden sich der Notarzt und Rettungsdienst aus Wissen sowie zwei Streifenwagen der Polizei Wissen. Während der Bergungsarbeiten kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell