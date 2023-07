Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angriff auf Zugbegleiter und Polizeibeamte nach Fahrscheinkontrolle

Betzdorf (ots)

Am 12.07.2023 gg. 22 Uhr wurde ein 37jähriger Mann aus Siegen einer Ticketkontrolle in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) am Bahnhof Betzdorf unterzogen. Nach Feststellung durch einen Mitarbeiter, dass der Mann kein gültiges Ticket bei sich führte, sollte ihm der Nachkauf eines solchen ermöglicht werden. Der Mann rastete plötzlich aus und griff sowohl den Kontrolleur als auch den Zugführer an, weswegen man die Polizei Betzdorf informierte. Die einsatzwahrnehmenden Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Auch hier rastete der Mann erneut aus und wurde in Gewahrsam genommen, er wehrte er sich u.a. durch Tritte und beleidigte die Beamten massiv. Die angegriffenen Mitarbeiter der HLB wurden leicht verletzt, der Täter selber erlitt durch seine Widerstandshandlungen Schürfwunden.

