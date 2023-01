Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie auf Sportplatz geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - An der Trüggelbachstraße hat ein Trio einen jungen Bielefelder am Mittwochabend, 04.01.2023, bedroht und ihm seine Geldbörse abgenommen. Sie entfernten sich von dem Sportplatz in Richtung der Kasseler Straße.

Gegen 19:25 Uhr hielt sich ein 19-jähriger Bielefelder mit zwei Freunden an dem Vereinsheim der Sportanlage auf. Als drei andere Männer auftauchten, folgte der 19-Jährige dem Trio aus dem Sichtbereich seiner beiden Begleiter. Sie fragten ihn, ob er Geld wechseln könne und umringten ihn. Plötzlich soll er von hinten festgehalten und verbal bedroht worden sein. Die Männer nahmen sein schwarzes Kunstlederportemonnaie der Marke Strellson und ließen von ihm ab.

Der 19-Jährige kehrte zu seinen Freunden zurück. Sie gingen zu einem weiteren Freund und verständigten erst von dort die Polizei.

Die Tatverdächtigen wurden beschrieben als:

Alle drei waren männlich, circa 170 cm groß und sollen ein südländisches Aussehen haben. Ein Mann hatte schwarze Haare und trug eine Felljacke. Ein anderer hatte schwarze gelockte Haare. Der dritte war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell