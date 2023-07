POL-PDNR: Auffinden einer leblosen Person - Zeugenaufruf

Rheinbreitbach (ots) - Unbekannte Täter sprühten an die Rückwand einer Bushaltestelle in der Bürresheimer Straße das Wort "Rind". Die Beschädigung müsste sich im Zeitraum zwischen dem 07.07.2023 und 10.07.2023 ereignet haben. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

mehr