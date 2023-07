POL-PDNR: Vandalismus am Parkhaus

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen wurde der Polizei in Linz eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein Pkw touchierte am Montagabend beim Rangieren einen Gartenzaun in der Beethovenstraße und entfernte sich von der Unfallstelle. Von einem Nachbarn des geschädigten Hausbesitzers wurde der Vorfall beobachtet und das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK ...

