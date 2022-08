Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wer hat dem Demminer Opfer geholfen?

Demmin (ots)

Nachdem ein 47-Jähriger am Samstagmorgen in Demmin mit schweren Stichverletzungen gefunden wurde, suchen die Ermittler der Kripo Neubrandenburg dringend nach einem mutmaßlichen Helfer. Er scheint den Mann zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr morgens am 30. Juli auf Höhe des Kreisels "Stavenhagener Straße und Deutsch-Kroner-Straße" gefunden zu haben. Da das Krankenhaus gleich um die Ecke liegt, hat der Mann scheinbar dort sofort Hilfe geholt und ein Notarzt-Team über den Schwerverletzen informiert. Es soll sich um einen älteren Mann handeln, der mit dem Rad unterwegs war. Als die Polizei ankam, war der Gesucht bereits weg.

Wir bitten den Gesuchten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden, sofern er die Suche selbst mitbekommt. Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann oder weiß, wer der Gesuchte ist, der wendet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei. Der Kontakt erfolgt bitte an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998 / 2540, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

Die Kripo Neubrandenburg führt weiterhin die laufenden Ermittlungen.

