POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Betzdorf (ots) - Am 12.07.2023 gg. 22 Uhr wurde ein 37jähriger Mann aus Siegen einer Ticketkontrolle in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) am Bahnhof Betzdorf unterzogen. Nach Feststellung durch einen Mitarbeiter, dass der Mann kein gültiges Ticket bei sich führte, sollte ihm der Nachkauf eines solchen ermöglicht werden. Der Mann rastete plötzlich aus und ...

