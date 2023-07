Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Golf-Fahrer flüchtet

Lippstadt-Bökenförde (ots)

Am 27. Juli, gegen 16:45 Uhr, führten Polizeibeamte der Wache Lippstadt Verkehrskontrollen an der Kreuzung Unterdorf/Alpenstraße durch. Ein 20-jähriger Golf-Fahrer aus Lippstadt überfuhr dort das Stopp-Zeichen ohne anzuhalten. Daraufhin folgten die Beamten dem Golf-Fahrer und gaben ihm mithilfe des Streifenwagens Anhaltezeichen. Der 20-Jährige ignorierte diese und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Beamten verfolgten den Fahrer bis hin zur Dr.-Helle-Straße. Dort kollidierte der Golf mit einem Begrenzungspfosten in einem Wendehammer. Der 20-Jährige sprang aus dem Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Mitfahrer, ein 15-jähriger und 24-jähriger Lippstädter. Sie blieben im Fahrzeug sitzen und wussten nicht, warum der 20-Jährige geflüchtet war. Sie forderten ihn während der Fahrt mehrfach auf stehen zu bleiben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Flüchtigen, konnte der 20-jährige Lippstädter an der Rüthener Straße an einer Bankfiliale angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem gefährdete er während der Flucht mit dem Golf andere Verkehrsteilnehmer. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell