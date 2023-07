POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch wurden an der B 55 an der Baustelle der Margaretenseebrücke Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung im Baustellenbereich beträgt 30 km/h. Nach Schilderungen der Bauarbeiter hielten sich nur wenige Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit, sodass sie sich bei den durchzuführenden Arbeiten unwohl fühlten. Aus diesem Grund wurden über vier Stunden ...

