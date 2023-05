Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sexueller Übergriff auf 18-Jährige an Bushaltestelle

Stralsund (ots)

Am späten Montagabend gegen 21:20 Uhr ist eine 18-jährige Deutsche in Stralsund auf Höhe der Bushaltestelle am Kütertor von einem bisher unbekannten Mann sexuell genötigt worden. Er sei aus dem Gebüsch zwischen Spielplatz und Haltestelle gekommen, habe sie festgehalten, an ihr gezerrt und sie mehrfach auf sexuelle Weise begrapscht.

Sie schrie, konnte sich letztlich losreißen und lief durch das Kütertor zur Mühlenstraße und suchte dann Zuflucht bei einem Bekannten zu Hause.

Erste erfolgte Befragungen und Tatortarbeit vor Ort haben für die Ermittler bisher nicht zu konkreten Erkenntnissen zu dem Tatverdächtigen geführt. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung im Mithilfe. Wer erkennt anhand der Beschreibung den mutmaßlichen Angreifer oder hat womöglich den Angriff beobachtet?

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt, 172 bis 175 cm groß, normale Statur, rasiert - sprach akzentfrei deutsch - dunkler Hoody-Pullover (Kapuze aufgesetzt), schwarze Schuhe, dunkle Jogginghose - roch auffallend nach Parfüm, möglicherweise der Marke Bruno Banani

Sachdienliche Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 5582 2224, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell