Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer in Malchow, LK MSE

PP Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2023 gegen 15:10 Uhr ereignete sich in der Mühlenstraße in Malchow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der Funkstreifenwagen,im Rahmen der Streifentätigkeit, besetzt mit zwei Beamten des PR Röbel,die Mühlenstraße aus Richtung am Lilienhang kommend in Richtung Kirchenstraße.Auf Höhe der Kreuzung zur Kirchenstraße hielt der Funkstreifenwagen verkehrsbedingt am Stoppschild (Zeichen 206) an. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens aus Richtung der Langen Str., tastete sich der 22-jährige Fahrzeugführer des Mercedes Benz (Vito) in den Kreuzungsbereich vor. Plötzlich kam der Vorfahrtsberechtigte Radfahrer die Kirchenstraße in Richtung der Lange Str. hinuntergefahren und kollidierte mit dem Heck des Funkwagens auf Höhe des Radkastens. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung des Beamten konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 14-jährige Radfahrer zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort medizinisch behandelt. Im Klinikum Waren erfolgen vorsorglich weitere Untersuchungen. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch das Polizeihauptrevier Waren. Das Fahrrad hatte durch den Aufprall keinen Schaden genommen, am Funkstreifenwagen ist ein geschätzter Schaden von 200 Euro entstanden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Kriminalkommissariat geführt. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

