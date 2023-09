Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugdiebstahl in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am heutigen Morgen wurde der Polizei in Varel ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet. Ein Bürger teilte mit, dass er seinen PKW, ein Ford Kuga, am 13. September 2023, gegen 19:30 Uhr in der Hofeinfahrt seines Wohnhauses abstellte und diesen in der Früh nicht wieder auffinden konnte.

Nach den Angaben des Geschädigten hatte er das Fahrzeug am Vorabend in der Hofeinfahrt im Astrid-Lindgren-Ring abgestellt, nachdem er es zuvor vollgetankt hatte. Als er heute Morgen gegen 06:40 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr an seinem Abstellort in der Hofeinfahrt stand.

Der Geschädigte gab weiter an, dass er und seine Familie gegen 22 Uhr schlafen gegangen seien, nachdem sie gemeinsam im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen hatten. Ihnen sei während dieser Zeit nichts Auffälliges aufgefallen, und sie hätten keine ungewöhnlichen Geräusche gehört.

Das gestohlene Fahrzeug, ein Ford Kuga, hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls einen Kilometerstand von etwa 75.000 Kilometern.

Die Polizei Varel hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell