POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Kirchheim - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

Kirchheim - Am Samstag (30.09.2023) kam es zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr in Kirchheim, Sonnenblick, Höhe Haus Nr. 3, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen PKW Mercedes C 180, Farbe schwarz, auf einem hauseigenen Parkplatz, abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr sein Fahrzeug in Augenschein nahm stellte er Beschädigungen an der Verkleidung des hinteren rechtsseitigen Radkastens und der rechten hinteren Felge fest. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ein Verursacher machte sich nicht bemerkbar und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld telefonisch unter der 06621-932-0 oder per E-Mail an pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

