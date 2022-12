POL-HI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/Dinklar (hep): Am 19.12.2022, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in Dinklar im Baulering zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten in das Haus, nachdem sie gewaltsam ein Fenster auf der kaum einsehbaren Rückseite des Grundstückes öffneten. Im Haus suchten sie gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld im ...

