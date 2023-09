Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Renault befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L3004 von Ilmenau in Richtung Martinroda. In einer dort befindlichen Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und kam in der weiteren Folge im Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieses wurde abgeschleppt. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, seine beiden Insassen (w/8, m/4) blieben unverletzt. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Führerschein des 39 Jahre alten Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. (jd)

