Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken

Südlohn - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Borken / Südlohn (ots)

Tatort: Borken, Schwietering sowie Südlohn, Landesstraße 572;

Tatzeit: 12.11.2022, zwischen circa 22:40 Uhr und circa 23.00 Uhr;

Zeugen meldeten am Samstagabend der Polizei einen mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Der Mann habe in Borken seinen Wagen betankt und dabei deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Über die Bundesstraße 70 sei der zunächst Unbekannte mit Geschwindigkeiten von jenseits der 160 km/h in Richtung Südlohn gefahren. Einsatzkräfte der Polizei konnten schließlich die Verfolgung aufnehmen. An der Ortseinfahrt Südlohn auf der Landesstraße 572 kollidierte der Flüchtige mit einem zivilen Einsatzwagen der Polizei. Dabei verletzte sich der 39 Jahre alte Mann aus Helmond (NL), schwer, so auch sein ebenfalls aus Helmond kommende 34-jährige Beifahrer. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Polizisten der Wache Ahaus übernahmen die Unfallaufnahme. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt circa 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

