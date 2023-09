LPI-GTH: Seniorenberatung trifft auf Polizeiliche Beratungsstelle

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 62-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Waldstraße in Gräfenroda kontrolliert. Wie sich herausstellte bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

