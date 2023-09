LPI-GTH: Sachschaden

Ilmenau (ots) - Unbekannte begaben sich zu einem Werbeanhänger auf einen Parkplatz in der Ziolkowskistraße. In der weiteren Folge wurde der Anhänger offenbar angehoben und fortfolgend auf das "Dach" gelegt. Dabei entstand Sachschaden an den Auflageflächen. Der Tatzeitraum kann bisher noch nicht genauer eingegrenzt werden, die Tat wurde gestern, gegen 11.00 Uhr bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei ...

