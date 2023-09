LPI-GTH: Alkoholisiert

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 02. September und 05. September begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen in ein Geschäftshaus in der Längwitzer Straße. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten und entwendeten Tabakwaren sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen ...

mehr