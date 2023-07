POL-MS: Einbrecher versteckt sich im Schrank - Polizei ermittelt

Münster (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (04.07.2023, 13:15 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Straßen Am Hof Schultmann und Meyerbeerstraße gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin war auf der Straße "Am Hof Schultmann" in Richtung Meyerbeerstraße unterwegs, als an der Kreuzung ein Smart-Fahrer abbog und frontal auf ...

