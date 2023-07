Polizei Münster

POL-MS: Kurve zu eng geschnitten - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Münster (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (04.07.2023, 13:15 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Straßen Am Hof Schultmann und Meyerbeerstraße gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin war auf der Straße "Am Hof Schultmann" in Richtung Meyerbeerstraße unterwegs, als an der Kreuzung ein Smart-Fahrer abbog und frontal auf sie zufuhr. Nach ersten Erkenntnissen schnitt dieser die Kurve und geriet auf den falschen Fahrstreifen. Beide Fahrzeugführer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 33-jährige Unfallbeteiligte leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell