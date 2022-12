Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Arnstadt (ots)

Die Polizei ermittelt gegenwärtig wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Geschädigte parkten seinen Audi am 29.11.2022, gegen 14.00 Uhr auf einer Parkfläche am Straßenrand in der Goethestraße. Als er am gestrigen Tag, gegen 11.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen vorn und an der linken Seite fest. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Informationen zum Verursacher oder dessen Fahrzeug haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0296586/2022) entgegengenommen. (db)

