Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung - Flächenbrand an der L333, Nähe Dachsenhausen

Dachsenhausen (ots)

Aktuell gibt es einen Flächenbrand an der L333 in Nähe der Ortslage Dachsenhausen. Eine landwirtschaftliche Fläche (ein größeres Weizenfeld) steht in Brand. Gefahr für ein Übergreifen des Brandes auf die Ortslage Dachsenhausen und damit für Personen besteht derzeit nicht. Die umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert und sind aktuell in der Brandbekämpfung. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kann es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Zu der Brandursache gibt es bis dato noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Von Anfragen zum Sachstand ist derzeit bitte abzusehen. Es wird nachberichtet.

