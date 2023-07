POL-PDKO: Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet auf Radweg

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Sachbeschädigung 56637 Plaidt, Mühlenstraße, 30.06.23, 17:10h Der Geschädigte gibt an, dass sein PKW (Toyota, Yaris, grau) über Nacht beschädigt wurde. Er habe sein Fahrzeug in der Mühlenstraße in Plaidt abgestellt und am nächsten Morgen beschädigt aufgefunden. Am Fahrzeug befindet sich ein ca. 1,50m langer Kratzer auf der ...

mehr