POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 30.06.2023 - Sonntag, 02.07.2023)

Auseinandersetzung in Kirchberg

Am Samstag, den 01.07.2023 kam es in Kirchberg zu einer gefährlichen Körperverletzung, an der mehrere männliche Personen beteiligt waren. Vorausgegangen waren wiederkehrende zurückliegende Streitigkeiten. Nachdem sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:20Uhr eine vierköpfige Personengruppe in einer Scheune traf, wurde diese durch eine 20-jährige männliche Person zunächst beleidigt. Der Heranwachsende befand sich zu diesem Zeitpunkt ein einer Wohnung, bei geöffnetem Fenster. Gleichzeitig schoss der 20-jährige Aggressor mit einer Druckluftpistole auf die Personengruppe in der Scheune. Hiernach kam dieser, in Begleitung zweier männlicher Personen, ebenfalls auf die Straße. Der 20-Jährige schoss unvermittelt weiter auf die Personengruppe. Durch die Stahlgeschosse wurden drei männliche Personen, teils im Gesicht, leicht verletzt. Der Angreifer verließ sodann vor dem Eintreffen der Polizei die Tatörtlichkeit. Der flüchtende Heranwachsende konnte kurze Zeit später ermittelt werden, da sich dieser aufgrund leichter Verletzungen medizinisch behandeln ließ. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Dem Beschuldigten wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.

Brand eines Papiercontainers in Kastellaun

Am Samstag, den 01.07.2023 gegen 00:00Uhr setzen Unbekannte auf einem Parkplatz in Kastellaun einen Papiercontainer in Brand. Hierdurch wurde neben dem Container auch ein dort befindliches Fahrzeug (Roller) sowie die angrenzende Vegetation beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Zeltausflug endet mit Verletzungen

Am Samstag, den 01.07.2023 befand sich der 33-jährige männliche, spätere Geschädigte sowie dessen Freundin in der Nähe des Jagdhauses in Bell am Zelten. Gegen 04:00Uhr vernahm er Geräusche aus Richtung des Jagdhauses. Bei einer Nachschau wurde er durch eine 33-jährige, männliche Person bewusstlos niedergeschlagen. Der Angreifer flüchtete mit einem aus dem Jagdhaus entwendeten Motorrad sowie einer Bluetooth-Box. Der Angreifer konnte ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrskontrollen

Am Samstagabend, gegen 20:00Uhr, kann in Rheinböllen bei einer Verkehrskontrolle eines E-Rollers festgestellt werden, dass an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nach Ermittlungen bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Gegen den 15-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet.

In Lautzenhausen wurden am 30.06.2023 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. An drei Fahrzeugen konnten kleinere Mängel festgestellt werden. Im Rahmen eines Mängelberichtsverfahrens sollen diese eigenständig behoben werden.

