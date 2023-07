Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Freitag, 30.06.2023, bis Sonntag, 02.07.2023, 11:40 Uhr

Bendorf (ots)

Zweiradfahrer bei Zusammenstoß verletzt Bendorf: Am Freitag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Zweiradfahrer, mit seinem Leichtkraftrad, die B 42, in Fahrtrichtung Vallendar. Auf Grund von stockendem Verkehr musste ein vorausfahrender 62-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug anhalten. Der Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Bereich beziffert. Straßenlaterne bei Unfall beschädigt -Zeugenaufruf- Bendorf: Am Freitag, etwa im Zeitraum von 09:30 Uhr, bis 16:45 Uhr, wurde im Waschkaulweg, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, eine Straßenlaterne beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren 3-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß Vallendar: Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin, die L 308, in Richtung Höhr-Grenzhausen. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin, auf nasser Straße, die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes. Sowohl der 48-jährige Fahrer, als auch seine 42-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit teilweise gesperrt, bzw. nur eingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell