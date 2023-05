Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugen- und Beteiligtensuche nach Unfall

Offenbach (ots)

Radfahrer erleidet Milzriss: Suche nach unbekanntem Autofahrer - Offenbach

(lei) Nachdem ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall, der sich bereits am Sonntag, 23. April, ereignete, schwere Verletzungen erlitten hatte, ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nun neben Zeugen auch einen bis dato unbekannten beteiligten Autofahrer. Der Offenbacher war an besagtem Tag gegen 14.45 Uhr mit seinem Rad in der Bettinastraße aus Richtung Kaiserstraße kommend unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 9 an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, sich plötzlich die Fahrertür des blauen Wagens öffnete und er mit dieser kollidierte. Nach dem Sturz hatte sich der Radler noch kurz mit dem Autofahrer (etwa 30 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Haare und Bartträger) unterhalten, welcher sich auch nach dem Wohlergehen des Radfahrers erkundigte. Nach eigenen Angaben fuhr der 59-Jährigen dann nach Hause, ohne dass gegenseitig Personalien ausgetauscht wurden. Erst später stellte man im Krankenhaus fest, dass der Offenbacher infolge der Kollision mit der Tür neben Schürwunden und einer Rippenprellung offenbar auch einen Riss der Milz erlitten hatte, der eine Operation sowie einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach sich zog. Die Unfallfluchtermittler bitten nun den unbekannten Autofahrer sowie weitere Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 10.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell