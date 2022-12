Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeitszimmer geleert

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher suchte in der Altstadt von Erfurt gleich zwei Häuser heim. Während sich ein 74-jähriger Eigentümer in seinem Haus aufhielt, brach ein Dieb in der Nacht zu Donnerstag unbemerkt bei ihm ein. Aus einem Arbeitszimmer stahl die unbekannte Person mehrere Elektrogeräte und Geldbörsen im Wert von fast 4.000 Euro. Der Täter drang anschließend mit Gewalt in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus ein. Aus dem Hausflur stahl der Langfinger Kleidung. Die Kriminalpolizei führte vor Ort die Spurensicherung durch und leitete die weiteren Ermittlungen ein. (JN)

