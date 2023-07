Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom 30.06.2023 - 02.07.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Verkehrsunfallflucht

Am 30.06.2023, gegen 11:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Globus Getränkemarktes geparkter schwarzer Audi PKW von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausparken aus der benachbarten Parklücke, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Mehrere Körperverletzungsdelikte

Am 30.06.2023 kam es im Rahmen einer Großveranstaltung in den Lahnsteiner Rheinanlagen zu zwei Körperverletzungsdelikten. In einem Fall kam es zu einem s.g. Gerangel zwischen mehreren Personen, mit letztlich einer leichtverletzten Person. Im zweiten Fall wurde eine Person von einem geworfenen Bierglas am Kopf getroffen. Der Geschädigte zog sich infolge leichte Gesichtsverletzungen zu. In beiden o.g. Körverletzungsdelikten konnten die Beschuldigten ermittelt werden.

Am 01.07.2023 kam es im Rahmen einer weiteren/anderen Großveranstaltung in den Lahnsteiner Rheinanlagen ebenfalls zu einer Körperverletzung. Ein alkoholisierter Gast, dem zuvor ein Betretungsverbot für das Veranstaltungsgelände ausgesprochen wurde, schlug unvermittelt einem Security-Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt infolge eine Gesichtsverletzung und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch in diesem Fall wurde der Beschuldigte ermittelt.

Koblenz

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum 29.06.-30.06.2023 wurde ein im Niederfelder Weg ordnungsgemäß geparkter schwarzer BMW PKW von einem anderen Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell