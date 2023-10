Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradkontrollen der Polizeistation Rotenburg mit Festnahme

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Beamte der Polizeistation Rotenburg führten am Freitag (29.09.) und Samstag (30.09.) vermehrt Zweiradkontrollen in den Ortslagen Rotenburg und Bebra durch. Hierbei wurden etliche Kräder und Fahrräder auf ihren ordnungsgemäßen technischen Zustand hin kontrolliert. Fünf Fahrzeuge hatten kleinere Mängel. Gegen die Fahrer wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen und mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Am Freitag (29.09.) wurde u.a. ein Fahrradfahrer in der Gemarkung Bebra angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Fulda gesucht wurde. Durch Zahlung der ausstehenden Geldstrafe konnte die Verhaftung abgewendet werden. Anschließend wurde der Gesuchte wieder nach Hause entlassen.

Gefertigt: PHK Köhler, Polizeistation Rotenburg an der Fulda

