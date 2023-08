Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Ebeleben (ots)

Am Samstag, den 19.08.2023 gegen 10:30 Uhr klingelte es bei einer 62-jährigen an der Wohnungstür. Als sie öffnete, stand eine Person vor ihr und erklärte, dass er Spenden sammeln würde. Sie wurde aufgefordert, sich in eine Sammelliste einzutragen. Da der Mann keinen Stift hatte, begab sich die Frau in die Wohnung, um ein entsprechendes Schreibgerät zu holen, was sie in der Wohnstube liegen hatte. Da der Mann ihr bis hierhin gefolgt war, wollte sie sich gleich dort in die List eintragen. Als sie hochschaute, bemerkte sie jedoch eine zweite männliche Person, die sich in die Küche begeben hatte und in den Sachen der Wohnungsinhaberin stöberte. Die Frau konnte die zwei Männer schließlich aus ihrer Wohnung herauskomplimentieren. Glücklicherweise bemerkte sie die zweite Person, bevor es zu Entwendungen kommen konnte. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Sondershausen zu wenden. Sofern Personen an der Tür um Spenden bitten, wird empfohlen diese nicht in die Wohnung kommen zu lassen. Wenn es sich um ordentliche Sammlungen handelt, können diese kurz vor verschlossener Tür warten, wenn man eine Spende oder einen Stift holen möchte.

