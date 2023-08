Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson entwendet

Artern/Unstrut (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.08.2023 kam es in der Hans-Christian-Göthe-Straße in Artern zur Entwendung einer Simson S50. Der 18-jährige Fahrzeugeigner stellte das Kleinkraftrad gegen 00:15 Uhr vor einem Hauseingang ab und sicherte es mit einem massiven Schloss. Als er gegen 01:41 Uhr nach seinem Fahrzeug schaute, musste er feststellen, dass es nicht mehr dort stand, wo er es zuvor geparkt hatte. Das Fahrzeug wurde offenbar durch unbekannt entwendet. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Personen die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Artern oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

