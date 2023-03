LPI-J: Heftiger Zusammenprall in Kleinromstedt

Bad Berka (ots) - Im Rahmen des Derbys in der vierten Fußballliga, zwischen dem FC Carl-Zeiss-Jena und dem Fußballclub Rot-Weiß Erfurt, am 04. März 2023, kam es im Vorfeld zu einer sogenannten Drittortauseinandersetzung. In der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, trafen zwei größere Personengruppen in dem kleinen Kurort Bad Berka aufeinander. Beide Gruppierungen, welche nach bisherigen Erkenntnissen Anhänger ...

